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На Украине сообщили о введении должности военного омбудсмена

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о появлении должности военного омбудсмена. Его слова приводит «Украинская правда».

На Украине сообщили о введении должности военного омбудсмена
© globallookpress.com

Глава Минобороны пообещал сосредоточиться на людях. Поэтому, по его словам, вероятно будет введена новая должность. Этот чиновник будет заниматься военными потребностями народа и Вооруженных сил Украины.

Умеров отметил, что военнослужащий имеет право быть экипированным и иметь все необходимое для того, чтобы выиграть войну. Он заверил, что все нужное для военных будет закуплено.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обозначил министру обороны стоящие перед ним задачи и поручил разработать «новую философию отношения» к бойцам ВСУ.

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