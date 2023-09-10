На Украине сообщили о введении должности военного омбудсмена

Глава Минобороны пообещал сосредоточиться на людях. Поэтому, по его словам, вероятно будет введена новая должность. Этот чиновник будет заниматься военными потребностями народа и Вооруженных сил Украины.

Умеров отметил, что военнослужащий имеет право быть экипированным и иметь все необходимое для того, чтобы выиграть войну. Он заверил, что все нужное для военных будет закуплено.