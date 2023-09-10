ТАСС: в Киеве прогремело не менее шести взрывов
Не менее пяти взрывов прозвучало в Киеве в ночь на 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.
"В течение 40 минут раздалось не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города", - уточнили они.
10 сентября стало известно, что в Киевской области вновь заработала система ПВО. По данным Telegram-канала властей региона, в воздушном пространстве "зафиксированы цели".
По данным портала ТСН.ua ("Телевизионная служба новостей"), поздно вечером в субботу, 9 сентября, взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины. До этого сирены включились в Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.
10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.