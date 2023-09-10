ТАСС: в Киеве прогремело не менее шести взрывов

Не менее пяти взрывов прозвучало в Киеве в ночь на 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

"В течение 40 минут раздалось не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города", - уточнили они.

10 сентября стало известно, что в Киевской области вновь заработала система ПВО. По данным Telegram-канала властей региона, в воздушном пространстве "зафиксированы цели".

По данным портала ТСН.ua ("Телевизионная служба новостей"), поздно вечером в субботу, 9 сентября, взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины. До этого сирены включились в Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.