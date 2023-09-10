Критикующая помощь ВСУ депутат ФРГ задумала создать свою партию

Депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт, которая регулярно критикует политику правительства по отношению к конфликту на Украине и призывает отменить санкции, против России, решила основать собственную партию. Об этом пишет немецкая газета Bild.

В конце августа Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков Германии, который составил институт Insa. Первое и второе место отдали министру обороны страны Борису Писториусу и лидеру партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркусу Зедеру.

«Теперь стало ясно, что партия Вагенкнехт будет», — отметили журналисты.

При этом сама Вагенкнехт уточнила, что примет окончательное решение к концу 2023 года.

Депутат добавила, что в основу ее партии ляжет экономическая целесообразность, социальная справедливость, принципы дипломатии и свобода. По ее мнению, нельзя увеличивать военный бюджет Германии. Она также уверена, что следует заключить мир с Россией любой ценой.