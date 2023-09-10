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СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях

Взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщили издание "Зеркало недели" и портал ТСН.

СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях
© ТАСС

Подробности не приводятся.

В настоящий момент в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

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