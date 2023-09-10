СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыСМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областяхТАСС10 сентября, 00:31Взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщили издание "Зеркало недели" и портал ТСН.© ТАССПодробности не приводятся.В настоящий момент в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.В мире21Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиСМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областяхWP: Белому дому будет все сложнее добиваться от Конгресса помощи для УкраиныНа Кубани двухлетний ребенок погиб в ДТП с грузовиком