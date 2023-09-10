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Власти Киевской области сообщили о работе системы ПВО в регионе

Система противовоздушной обороны сработала в Киевской области. Об этом сообщили в Telegram-канале властей региона.

Власти Киевской области сообщили о работе системы ПВО в регионе
© ТАСС

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы цели, по ним работает ПВО", - уточнили в сообщении.

Сирены включились также в Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Поздно вечером 9 сентября в двух регионах страны объявили воздушную тревогу.

Стало известно о взрывах в Сумской и Черниговской областях

По данным портала ТСН.ua ("Телевизионная служба новостей"), взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины. Подробности происшествия в публикации не привели.

Накануне в Кривом Роге взрыв разрушил здание полиции. 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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