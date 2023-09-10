Власти Киевской области сообщили о работе системы ПВО в регионе

Накануне в Кривом Роге взрыв разрушил здание полиции. 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.