Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского национального университета имени Ивана Франко. Соответствующий диплом ему вручили во время поездки на Украину.

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На торжественной церемонии его запечатлели в специальном плаще и шляпе. Стоит отметить, что докторская степень может присуждаться лицу, не имеющему связей с академическим учреждением, которое эту степень присуждает.