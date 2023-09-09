Сунак рассказал о жестких формулировках в декларации G20

Британский премьер Риши Сунак остался доволен «жесткими», по его словам, формулировками по поводу конфликта на Украине в декларации, принятой на саммите стран G20. Об этом пишет inews со ссылкой на политика.

Как уточнил Сунак, под верховенством премьер-министра Индии Нарендры Моди на G20 приняли коммюнике «с очень жестким языком». «Что вы увидите в этом коммюнике — это очень жесткий язык, подчеркивающий влияние войны на цены на продовольствие и продовольственную безопасность», — рассказал британский политик.

Он указал на то,что документ призывает Москву вернуться к зерновой сделке.