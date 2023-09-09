Сунак рассказал о жестких формулировках в декларации G20
Британский премьер Риши Сунак остался доволен «жесткими», по его словам, формулировками по поводу конфликта на Украине в декларации, принятой на саммите стран G20. Об этом пишет inews со ссылкой на политика.
Как уточнил Сунак, под верховенством премьер-министра Индии Нарендры Моди на G20 приняли коммюнике «с очень жестким языком». «Что вы увидите в этом коммюнике — это очень жесткий язык, подчеркивающий влияние войны на цены на продовольствие и продовольственную безопасность», — рассказал британский политик.
Он указал на то,что документ призывает Москву вернуться к зерновой сделке.
Ранее шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш заявила, что саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных за всю историю G20, в том числе из-за Украины.
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