На Украине начнут брать в армию ограниченно пригодных к службе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о большом уровне коррупции в военкоматах и отметил, что в скором времени часть призывников, имеющих проблемы со здоровьем, будут брать на военную службу. По его словам, понятие «ограниченно пригодный» необходимо убрать, передает «24 канал».

«Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным», — заявил обмудсмен, отметив, что таким образом эти призывники оказывались в одном ряду с теми, у кого действительно имеются те или иные проблемы со здоровьем.

Лубинец считает, что понятие «ограниченно пригодный» должно быть убрано, поскольку призывники «либо пригодны к исполнению военной службы, либо непригодны». Он уточнил, что в том случае, если человек по тем или иным причинам не может выполнять боевые задачи с автоматом в руках прямо на передовой, он мог бы служить в штабе, состоять в ракетных войсках или заниматься IT. Соответствующую рекомендацию он направил в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.