Украина заявила о готовности подать жалобу в ВТО из-за Польши

Украина готова подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономики Тараса Качку.

Качка отметил, что Киев рассматривает позицию Варшавы как продиктованную внутренней политикой. Кроме того, украинская сторона воспринимает ее как «просто ошибку» и готова к длительной процедуре в ВТО.

«Украина готова подать жалобу в ВТО, если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна», — подчеркнул политик.

Он указал, что польский рынок не является для Украины критичным.