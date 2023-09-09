США обвинили в планах использовать вовлеченность России в конфликт на Украине

США хотят использовать вовлеченность России в конфликт на Украине, чтобы усилить свое влияние в регионе Южного Кавказа, об это заявил председатель Общества офицеров в отставке Турции, генерал-лейтенант авиации в отставке Эрдоган Каракуш, передает РИА Новости.

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Таким образом он прокомментировал планы Минобороны Армении провести совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023.

По словам эксперта, США таким образом пытаются продвинуть два тезиса: своеобразный «допинг» армянскому народу и сообщение Ирану о том, что ему в регион вмешиваться не следует.

«Очень удивительно, что Армения согласилась на военные учения с США при наличии у себя военной базы России. США пытаются использовать вовлеченность России в конфликт на Украине, сунуться в регион, притеснить, в том числе, и Турцию», — подчеркнул Каракуш.

Он заключил, что Турция, Россия и Азербайджан могут объединить усилия для противодействия присутствию Соединенных Штатов в регионе.