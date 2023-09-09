Шмыгаль: в этом году помощь Киеву от партнеров составила $30 млрд

«За восемь с половиной месяцев этого года Украина получила $30 млрд от международных партнёров. Кроме того, есть конкретные договорённости по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами G7», — сказал Шмыгаль.