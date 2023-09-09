Шмыгаль: в этом году помощь Киеву от партнеров составила $30 млрд

Шмыгаль: в этом году помощь Киеву от партнёров составила $30 млрд
С начала 2023 года союзники Украины предоставили Киеву помощь в размере $30 млрд. Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Его слова опубликовали на сайте правительства страны.
По словам премьера, оказанная помощь со стороны союзников помогла Киеву оплачивать расходы украинских войск.
Ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $600 млн. В него войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы.