Страны G20 намерены устранить детский труд в цепочках создания стоимости
Страны "Группы двадцати" (G20) заявили в итоговой декларации, что активизируют усилия по устранению детского труда в глобальных цепочках создания стоимости.
В документе указано, что государства-члены G20 обязуются продвигать достойный труд и обеспечивать инклюзивную политику социальной защиты для всех.
"Для достижения этой цели мы активизируем наши усилия по устранению детского и принудительного труда в глобальных цепочках создания стоимости", - сказано в совместном заявлении стран "Группы двадцати".
В декларации также указывается, что лидеры G20 будут поддерживать развивающиеся страны в продвижении по цепочке создания стоимости.
Кроме того, страны G20 приняли обязательства искоренить дискриминацию в отношении женщин и устранить гендерные стереотипы.
Лидеры государств "Группы двадцати" заявили в декларации о разных оценках конфликта на Украине, призвали все страны соблюдать устав ООН и выступили за выполнение условий зерновой сделки по поставкам российских удобрений. Шерпа РФ назвала встречу "самой сложной" за 15 лет, а МИД Украины раскритиковал заявление G20 и опубликовал "исправленную" версию. Подробности - в материале "Газеты.Ru".