Страны G20 намерены устранить детский труд в цепочках создания стоимости

Страны "Группы двадцати" (G20) заявили в итоговой декларации, что активизируют усилия по устранению детского труда в глобальных цепочках создания стоимости.

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В документе указано, что государства-члены G20 обязуются продвигать достойный труд и обеспечивать инклюзивную политику социальной защиты для всех.

"Для достижения этой цели мы активизируем наши усилия по устранению детского и принудительного труда в глобальных цепочках создания стоимости", - сказано в совместном заявлении стран "Группы двадцати".

В декларации также указывается, что лидеры G20 будут поддерживать развивающиеся страны в продвижении по цепочке создания стоимости.

Кроме того, страны G20 приняли обязательства искоренить дискриминацию в отношении женщин и устранить гендерные стереотипы.