Премьер Госсовета КНР призвал Евросоюз объединиться против неопределенности

"Китай и ЕС, как две важные силы многополярного мира и два двигателя глобального развития, должны усилить единство и сотрудничество, чтобы использовать стабильность китайско-европейских отношений для защиты от неопределенности мировой обстановки", - заявил Ли на встрече с фон дер Ляйен.