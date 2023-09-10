Премьер Госсовета КНР призвал Евросоюз объединиться против неопределенности

Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал Евросоюз в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объединиться против мировой неопределенности на полях саммита G20 в Нью-Дели.
"Китай и ЕС, как две важные силы многополярного мира и два двигателя глобального развития, должны усилить единство и сотрудничество, чтобы использовать стабильность китайско-европейских отношений для защиты от неопределенности мировой обстановки", - заявил Ли на встрече с фон дер Ляйен.
Премьер Госсовета КНР подтвердил, что Китай готов сотрудничать с ЕС в вопросах организации встречи лидеров в 2023 году ради укрепления доверия и уменьшения разногласий.
Ранее Европейский союз задумал воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на саммите G20. По информации агентства Bloomberg, попытка выстроить коммуникацию может произойти во время встреч с африканскими лидерами на полях мероприятия.