На Украине назвали сумму ожидаемой западной помощи

В Минфине Украины назвали сумму ожидаемой западной помощи, в 2023 году ведомство рассчитывает получить 3,3 миллиарда долларов, а в 2024 году — 12-14 миллиардов долларов. Об этом заявил глава финансового ведомства Сергей Марченко передает «Интерфакс-Украина».

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Марченко сказал, что до конца 2023 года Украина рассчитывает получить 3,3 миллиарда долларов для покрытия дефицита госбюджета. А в 2024 году — не меньше, чем в нынешнем, то есть около 12-14 миллиардов.

При этом он признал, что сейчас есть большая степень неопределенности в этом вопросе.

«Надеемся, что как и в 2023 году, так и в 2024 году США будут вместе с нами», — сказал Марченко.