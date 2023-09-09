Бывший разведчик США предрек распад НАТО через 5-10 лет
Заявления западных лидеров о единстве Североатлантического альянса не соответствуют действительности, рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, НАТО в настоящее время является преимущественно инструментом распространения влияния США на ключевые регионы планеты.
Риттер пояснил, что Соединенные Штаты и Канаду практически не волнует благополучие входящих в альянс европейских стран.
Офицер отметил, что в противном случае США не вынудили бы страны Европы отказаться от дешевых российских энергоносителей.
В 2002 году, напомнил Риттер, в альянсе был явственно заметен раскол - часть стран поддержала вторжение в Ирак, а часть - нет.
По мнению эксперта, предсказания аналитиков о долгом сроке существования альянса не сбудутся. Он резюмировал, что «альянс просуществует еще пять, максимум 10 лет».
Напомним, что эксперты предрекают НАТО распад на протяжении многих лет, при том, что организация постоянно расширяется и усиливает свою мощь.
Вместе с тем, полагают аналитики, чрезмерный рост альянса, принятие в него стран, негативно относящихся к другим членам НАТО, увеличение стоимости бронетехники и самолетов и другие факторы действительно могут привести к распаду организации.