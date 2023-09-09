Шольц и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе
Напряженность на границе Армении и Азербайджана обсудили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передаёт ТАСС.
Он рассказал, что в субботу немецкий и армянский лидеры провели телефонные переговоры. Шольц высказал обеспокоенность из-за перемещения войск в приграничной зоне и призвал отказаться от военной эскалации.
Также канцлер ФРГ высказался за достижение «скорейшего взаимопонимания касательно снабжения гуманитарной помощью жителей Нагорного Карабаха, включая открытие Лачинского коридора».
«Конфликт между Арменией и Азербайджаном может быть урегулирован только дипломатическим путем», - заключил Хебештрайт. По его словам, все стороны должны добиваться невоенного решения конфликта.
В четверг Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В тот же день российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе.
В пятницу Баку обвинил Армению в концентрации на границе живой силы и военной техники.