Шольц и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Он рассказал, что в субботу немецкий и армянский лидеры провели телефонные переговоры. Шольц высказал обеспокоенность из-за перемещения войск в приграничной зоне и призвал отказаться от военной эскалации.

«Конфликт между Арменией и Азербайджаном может быть урегулирован только дипломатическим путем», - заключил Хебештрайт. По его словам, все стороны должны добиваться невоенного решения конфликта.

В четверг Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В тот же день российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе.