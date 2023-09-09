Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев

В то же время он заявил, что Группе двадцати "нечем гордиться" в связи с формулировками итоговой декларации, касающимися конфликта на Украине.

Николенко опубликовал отрывок из текста итоговой декларации G20, в котором содержащиеся в нем формулировки зачеркнуты и заменены вариантами, угодными властям Киева. В частности, пресс-секретарь украинского МИД зачеркнул словосочетание "все страны" и заменил его на "Россия" в той части текста, где участники саммита призывают к соблюдению устава ООН и отказу от использования силы. Он также вычеркнул фразу, в которой участники саммита G20 констатируют существование разных точек зрения и оценок украинского кризиса. Вместо этого Николенко вписал фразу, согласно которой участники должны были "единогласно осудить" Россию, поддержав тем самым позицию Киева.