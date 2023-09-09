Шольц не общался с Лавровым на полях саммита G20

Канцлер Германии Шольц не общался с Лавровым в рамках саммита G20
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не общался с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммита в Индии G20. Трансляцию разговора с журналистами вел немецкий телеканал Phoenix.
«Нет», — сказал Шольц, говоря, удалось ли ему обменяться парой слов с Лавровым.
9 сентября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что основную часть подготовки декларации саммита G20 посвятили геополитическим вопросам и прежде всего конфликту на Украине.
Также сообщалось, что Европейский союз может готовиться к тому, чтобы попытаться воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на будущем саммите G20 в Индии для налаживания контакта со странами «Глобального юга». Среди тех, кто должен принять участие во встречах, фигурируют и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц.