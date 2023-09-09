МИД Азербайджана прокомментировал выборы в Карабахе

МИД Азербайджана осудил проведение президентских выборов в Нагорном Карабахе. Об этом пишет «Интерфакс. Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

В ведомстве пояснили, что действия властей непризнанного государства являются грубым нарушением Конституции, законов Азербайджана, норм и принципов международного права.

Проведение выборов в регионе серьезно ударило по усилиям по нормализации в регионе и реинтеграции этнических армянских жителей в конституционные рамки республики, отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Баку будет решительно пресекать угрозы своему суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.