На согласование формулировок G20 по Украине потребовалось более 150 часов

Более 150 часов переговоров потребовалась странам «Большой двадцатки», чтобы согласовать формулировки по конфликту на Украине в тексте итоговой декларации саммита. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на осведомленные источники.

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Один из собеседников сообщил, что текст документа был основан на подходе индийской стороны.

«По полному тексту декларации, в том числе по российско-украинскому [вопросу], достигнут полный консенсус. Есть согласие по всем вопросам», — добавил он.

Другой источник, в свою очередь, указал на трудные переговоры стран по Украине, которые, по его мнению, показали большие разногласия между странами G7, а также Россией и Китаем. Он назвал итоговую декларацию историческим документом.

Саммит «Большой двадцатки» проходит с 9 по 10 сентября в индийском Нью-Дели, страны-лидеры приняли итоговую декларацию. Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник в Евросоюзе, обсуждение предложенного Индией проекта заявления по Украине на саммите G20 было очень сложным и вызвало споры. В свою очередь, шерпа Индии Амитабх Кант рассказал, что переговоры о выработке общей позиции по конфликту на Украине на саммите «Большой двадцатки» были жесткими и безжалостными.