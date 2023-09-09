Политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies заявил, что западные страны совершают колоссальную ошибку, навязывая РФ идею о капитуляции на переговорах по украинскому кризису.

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Он назвал эту ситуацию "очень опасным лицемерием".

"Запад говорит, что нужно заставить Россию пойти на переговоры. А какие условия они предлагают? Безоговорочную капитуляцию и оставление новых территорий!" - отметил эксперт.

Кроме того, Ливен подчеркнул, что даже при выполнении всех условий стран Запада они не обещают снять ограничения. По его мнению, ни при каких обстоятельствах правительство РФ и русский народ не пойдут на эти условия.

"Они никогда не сдадутся и не отдадут Донбасс и Крым", – резюмировал профессор.