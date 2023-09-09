Стало известно о встрече президентов Южной Кореи и США на саммите G20 в Индии. Об этом сообщила президентская администрация Южной Кореи, передает РИА Новости.

Встреча была короткой. Юн Сок Ёль и Джо Байден пообщались перед началом сессии G20. Южнокорейский лидер поблагодарил коллегу за гостеприимство во время августовского трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде.

«Я использую различные возможности, чтобы говорить о том, как трехстороннее сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией будет способствовать свободе, миру и процветанию во всем мире», - заявил Юн Сок Ёль.