Байден высказался об отсутствии Си Цзиньпина на саммите G20

Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели не повлияло на встречу. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Было бы хорошо, если бы он был здесь, но нет, саммит проходит хорошо», — сказал американский лидер.

6 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден разочарован тем, что председатель Китая Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 и не встретится с ним.