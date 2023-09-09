Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 1037 человек. Пострадали 1024 человека, пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

Специалисты экстренных служб продолжают работать в зоне природной катастрофы. Количество погибших увеличивается по мере разбора завалов.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7 произошло в королевстве в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу).