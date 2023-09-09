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Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 1037

Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 1037 человек. Пострадали 1024 человека, пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

Специалисты экстренных служб продолжают работать в зоне природной катастрофы. Количество погибших увеличивается по мере разбора завалов.

Что известно о мощном землетрясении в Марокко к этому часу

Напомним, что землетрясение магнитудой 7 произошло в королевстве в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу).

Предыдущее сильное землетрясение произошло в Марокко в 2004 году. Жертвами подземных толчков стали 628 человек.

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