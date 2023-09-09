Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут невосполнимые потери, хотя Россия еще не задействовала всю свою военную мощь. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.
«ВСУ в ходе контрнаступления несут колоссальные потери в кадрах и западной технике, но при этом не добились серьезных успехов. <…> Россия, напротив, еще не развернула основную часть своих военных сил», — отмечается в публикации.
По мнению журналистов, состояние ВСУ настолько тяжелое, что запланированные поставки западного оружия не восполнят огромные кадровые потери.
Ранее в Европарламенте назвали потери Украины. Депутат ЕП от Ирландии Клэр Дейли заявила, что ВСУ потеряли около полумиллиона человек. Она также опровергла слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «постепенно завоевывают территории».