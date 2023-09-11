В Южной Корее оценили вероятность посещения лидером КНДР России

В Министерстве национальной обороны Республики Корея назвали вероятным визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом заявил на брифинге официальный представитель военного ведомства Чон Ха Гю, сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

«По оценкам министерства, визит Ким Чен Ына в Россию возможен. Если поездка состоится, то будет продвигаться план проведения встречи с президентом РФ [Владимиром Путиным]», — добавил официальный представитель южнокорейского военного ведомства.

До этого о возможной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина писала газета The New York Times.

Издание со ссылкой на американских чиновников сообщило, что главы КНДР и России обсудят возможность поставок российской стороне большего количества вооружений для продолжения военной операции на Украине, а также другие формы взаимодействия в оборонной сфере.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков не подтверждал информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына в рамках ВЭФ.