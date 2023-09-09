Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в регионе

"Стороны отметили углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скопления азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также усиление напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе", - говорится в сообщении.