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Посол Белоруссии в РФ Крутой заявил, что санкции не достигли эффекта

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на полях Дальневосточного форума предпринимателей оценил санкции, введенные против Москвы и Минска. По его словам, недоброжелатели рассчитывали на «негативные эффекты», которых не произошло. Экономика РФ и Белоруссии продолжает развиваться, заявил Крутой, его слова приводит БелТА.

Посол Белоруссии в РФ оценил влияние санкций на Москву и Минск
© Министерство экономики Республики Беларусь

«Те недоброжелатели, которые эти санкции вводили, конечно, рассчитывали на совершенно другой эффект, что наши экономики рассыплются, будут некие социальные потрясения, массовая безработица и прочие негативные эффекты. Ничего это не произошло, мы, наоборот, сейчас успешно развиваемся и реализуем совместные программы импортозамещения», — сказал посол Белоруссии в РФ.

Он отметил, что за прошлый год Белоруссию посетило более ста делегаций из РФ, такое же количество визитов состоялось и в обратную сторону. Это «абсолютный рекорд», подчеркнул Крутой.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на запуск специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял уже 11 пакетов ограничительных мер. Вместе с Россией под ограничения частично попала и Белоруссия. При этом в западной прессе не раз признавали, что экономика России не только смогла выдержать подобное давление, но и начала постепенно переходить к росту.

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