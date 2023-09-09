Посол Белоруссии в РФ оценил влияние санкций на Москву и Минск

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на полях Дальневосточного форума предпринимателей оценил санкции, введенные против Москвы и Минска . По его словам, недоброжелатели рассчитывали на «негативные эффекты», которых не произошло. Экономика РФ и Белоруссии продолжает развиваться, заявил Крутой, его слова приводит БелТА.

«Те недоброжелатели, которые эти санкции вводили, конечно, рассчитывали на совершенно другой эффект, что наши экономики рассыплются, будут некие социальные потрясения, массовая безработица и прочие негативные эффекты. Ничего это не произошло, мы, наоборот, сейчас успешно развиваемся и реализуем совместные программы импортозамещения», — сказал посол Белоруссии в РФ.

Он отметил, что за прошлый год Белоруссию посетило более ста делегаций из РФ, такое же количество визитов состоялось и в обратную сторону. Это «абсолютный рекорд», подчеркнул Крутой.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на запуск специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял уже 11 пакетов ограничительных мер. Вместе с Россией под ограничения частично попала и Белоруссия. При этом в западной прессе не раз признавали, что экономика России не только смогла выдержать подобное давление, но и начала постепенно переходить к росту.