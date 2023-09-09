Президент Украины встретился с главой МИД Японии

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал в социальных сетях, что провел встречу с министром иностранных дел Японии Хаяси Есимасой. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Киеве побывали госсекретарь США Энтони Блинкен, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян и глава МИД Японии Есимаса.

Зеленский отметил, что в беседе зашла речь о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности для Украины со стороны Японии.

Украинский лидер уточнил, что гарантии безопасности были даны лидерами G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский также поблагодарил высокопоставленного дипломата за то. что его страна остается ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину».