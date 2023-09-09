В Киеве и области проведут массовые проверки для выявления дезертиров

Украинские силовики на следующей неделе проведут в Киеве и Киевской области массовые проверки граждан и личного автотранспорта. Эти меры направлены на выявление дезертиров и незарегистрированного оружия, пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

Проверку будут проводить представители различных силовых ведомств, она продлится до 16 сентября.

В ходе мероприятий стражи порядка будут перекрывать целые районы, проверять как военных, так и гражданских. Обыски планируется проводить как на дорогах, так и в частных домах.

В региональных СМИ отметили, что цель проверок заключается в выявлении дезертиров, обнаружении и изъятии незаконно хранящихся оружия и боеприпасов.