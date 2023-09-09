Китай выступил против проведения саммита «Большой двадцатки» в 2026 году в США

Bloomberg: КНР возражает против проведения саммита G20 в 2026 году в США
Китай выразил возражения относительно проведения саммита «Большой двадцатки» в 2026 году в Соединённых Штатах.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
В статье утверждается, что негодование Китая носит в основном символический характер, поскольку решение вряд ли будет отменено.
Также уточняется, что возражение Китая поддержала Россия.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разочарован тем, что китайский лидер Си Цзиньпин не посетит саммит G20 в Индии и не сможет поговорить с ним.