Китай выступил против проведения саммита «Большой двадцатки» в 2026 году в США

Китай выразил возражения относительно проведения саммита «Большой двадцатки» в 2026 году в Соединённых Штатах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

В статье утверждается, что негодование Китая носит в основном символический характер, поскольку решение вряд ли будет отменено.

Также уточняется, что возражение Китая поддержала Россия.