Румыния решила усилить меры безопасности на воздушной границе с Украиной

Минобороны Румынии распорядилось усилить меры безопасности и укреплению мониторинга воздушного пространства у границ с Украиной, заявил глава штаба обороны Генштаба Румынии, генерал Даниел Петреску.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства национальной обороны Румынии, уточняется, что дополнительные меры по защите воздушного пространства на границах страны были приняты после разговора с командующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, передает РИА «Новости».

Также два военных представителя обсудили инцидент, связанный с элементами беспилотника, попавшими на территорию Румынии, передает ТАСС.

Ранее в среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Он подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал провести расследование.