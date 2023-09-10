Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи человек, об этом сообщает издание Hespress со ссылкой на данные МВД королевства.

«Число погибших увеличилось до 1305, пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения», — говорится в публикации.

Национальные флаги будут приспущены на правительственных зданиях, ведомствах и в общественных местах в знак траура.

Король Марокко Мухаммед VI поручил оказать незамедлительную помощь всем, кто лишился крова из-за удара стихии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике дворца.

Монарх также дал указание создать межведомственную комиссию, которая будет отвечать за реализацию срочной программы по восстановлению и реконструкции разрушенного жилья в пострадавших районах в кратчайшие сроки.

Он также дал поручил органам власти покрыть расходы марроканцев, находящихся в бедственном положении, в том числе сирот.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 820 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что граждан России нет среди пострадавших от землетрясения.