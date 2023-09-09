Мэру Харькова пришлось оправдываться за слова о русском языке

На Украине начинают последовательно лишать возможности общаться на русском языке. Недавно мэру Харькова Игорю Терехову пришлось оправдываться за русские слова в прошлогоднем интервью.

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— Настаивать на том, чтобы люди отказались от русского, —­ не лучший способ, — заявил он в интервью французскому агентству AFP.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень добился штрафа для Терехова за русскую речь. Он доложил СБУ и СНБО, что в Болградском районе Одесской области излишне много русского. Оштрафовали переходившую на русский учительницу из Днепропетровска, передает РИА Новости.

Недавно министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в школах противоречит законодательству Украины, в этих случаях нельзя проявлять лояльность. По его словам, Украине «не по дороге с русским миром, поэтому не нужно готовить детей к использованию русского языка».