В проекте итогового заявления «Большой двадцатки» (G20) содержится пункт о недопустимости применения атомного оружия, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, лидеры стран G20 внесли в итоговое коммюнике пункт о недопустимости применения ядерного оружия.

Кроме того, предлагается запретить странам, владеющим атомными вооружениями, использовать угрозы их применения в международном дискурсе.

Напомним, что практически на каждом международном саммите представители западных делегаций стремятся внести в повестку обсуждение украинского конфликта, вопросы о применении атомного оружия и другие темы, которые не имеют отношения к тематике встреч как таковых.

Российские, китайские, индийские официальные лица выступают против политизации культурных, спортивных, экономических форумов.