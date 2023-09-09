Появились подробности о проекте итогового заявления G20
В проекте итогового заявления «Большой двадцатки» (G20) содержится пункт о недопустимости применения атомного оружия, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, лидеры стран G20 внесли в итоговое коммюнике пункт о недопустимости применения ядерного оружия.
Кроме того, предлагается запретить странам, владеющим атомными вооружениями, использовать угрозы их применения в международном дискурсе.
Напомним, что практически на каждом международном саммите представители западных делегаций стремятся внести в повестку обсуждение украинского конфликта, вопросы о применении атомного оружия и другие темы, которые не имеют отношения к тематике встреч как таковых.
Российские, китайские, индийские официальные лица выступают против политизации культурных, спортивных, экономических форумов.
Так, глава МИД России Сергей Лавров сообщил накануне, что Москве удалось отставить попытки Запада навязать украинскую проблематику на Восточноазиатском саммите.