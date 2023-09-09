В Исландии выразили сожаление о закрытии посольства России в Рейкьявике

"Иногда очень трудно, нелегко говорить о том, что ты стыдишься действий своего правительства. Я сейчас говорю о действиях относительно российского посольства в Исландии, о его закрытии. Думаю, что для очень многих людей в Исландии это стало большим шоком. Хочу сказать, что мне за это стыдно, - сказал Магнуссон в ходе включения из Геническа в ходе брифинга в ЦИК РФ. - Мы надеемся, что посольство России в Исландии будет снова открыто".