Что известно о мощном землетрясении в Марокко к этому часу

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло поздно вечером в пятницу в Марокко. Эпицентр находился в провинции Аль-Хауз, в горном районе с небольшими фермерскими деревнями, примерно в 80 км к юго-западу от Марракеша. Очаг залегал на глубине 10 км.

За основным толчком последовали сотни афтершоков, самый сильный достиг магнитуды 6,0. Толчки ощущались в нескольких марокканских городах в радиусе 400 км от эпицентра.

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Это одно из самых смертоносных землетрясений за всю историю страны. Предыдущее произошло в 2004 году и унесло жизни более 600 человек.

Жертвы и разрушения

Бедствие затронуло провинции и города Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азилал, Чичауа и Тарудант.

По первоначальным данным МВД Марокко, погибло 296 человек. Еще 153 получили ранения различной степени тяжести.

Позднее данные были обновлены. Агентство Reuters сообщило, что количество жертв возросло до 632, а раненых – до 329.

РИА Новости привело свежие данные на 15.00 (мск): число погибших в результате землетрясения возросло до 820, еще 672 ранены.

Обрушились жилые здания и различные постройки в Марракеше. Минарет мечети рухнул на площади Джемаа аль-Фна, в самом сердце старого города - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Жители ночевали под открытым небом.

Монтасир Итри, житель горной деревни Асни недалеко от эпицентра, рассказал, что большинство домов повреждено.

«Наши соседи оказались под завалами, и люди прилагают все усилия, чтобы спасти их, используя доступные в деревне средства», - сказал он.

Действия властей

Местные власти и службы гражданской защиты мобилизованы для оказания необходимой помощи и оценки ущерба. Спасатели разбирают завалы. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и избегать паники.

Опубликован предварительный отчет властей Марокко о природной катастрофе, унесшей жизни сотен человек. Данные озвучил представитель МВД страны на специально созванном брифинге, сообщает Maghreb Agence Presse.

Прогноз дальнейших землетрясений