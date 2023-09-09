Что известно о мощном землетрясении в Марокко к этому часу
Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло поздно вечером в пятницу в Марокко. Эпицентр находился в провинции Аль-Хауз, в горном районе с небольшими фермерскими деревнями, примерно в 80 км к юго-западу от Марракеша. Очаг залегал на глубине 10 км.
За основным толчком последовали сотни афтершоков, самый сильный достиг магнитуды 6,0. Толчки ощущались в нескольких марокканских городах в радиусе 400 км от эпицентра.
Это одно из самых смертоносных землетрясений за всю историю страны. Предыдущее произошло в 2004 году и унесло жизни более 600 человек.
Жертвы и разрушения
Бедствие затронуло провинции и города Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азилал, Чичауа и Тарудант.
По первоначальным данным МВД Марокко, погибло 296 человек. Еще 153 получили ранения различной степени тяжести.
Позднее данные были обновлены. Агентство Reuters сообщило, что количество жертв возросло до 632, а раненых – до 329.
РИА Новости привело свежие данные на 15.00 (мск): число погибших в результате землетрясения возросло до 820, еще 672 ранены.
Обрушились жилые здания и различные постройки в Марракеше. Минарет мечети рухнул на площади Джемаа аль-Фна, в самом сердце старого города - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Жители ночевали под открытым небом.
Монтасир Итри, житель горной деревни Асни недалеко от эпицентра, рассказал, что большинство домов повреждено.
«Наши соседи оказались под завалами, и люди прилагают все усилия, чтобы спасти их, используя доступные в деревне средства», - сказал он.
Действия властей
Местные власти и службы гражданской защиты мобилизованы для оказания необходимой помощи и оценки ущерба. Спасатели разбирают завалы. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и избегать паники.
Опубликован предварительный отчет властей Марокко о природной катастрофе, унесшей жизни сотен человек. Данные озвучил представитель МВД страны на специально созванном брифинге, сообщает Maghreb Agence Presse.
Прогноз дальнейших землетрясений
Сейчас афтершоки, последовавшие за мощным землетрясением, стихают. Скорее всего, они не будут ощущаться населением. Об этом заявил Насер Джабур, руководитель отдела Национального института геофизики.