Блинкен пообещал Пашиняну помочь в решении армяно-азербайджанских проблем

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал премьеру Армении Николу Пашиняну помочь в решении армяно-азербайджанских проблем. Об этом американский политик сообщил во время телефонного разговора с Пашиняном, пишет РИА Новости со ссылкой на армянский кабмин.

«Блинкен подчеркнул важность решения всех вопросов посредством диалога и мирным дипломатическим путем и отметил, что США продолжат активные усилия в этом направлении», — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с Пашиняном, в ходе которых обсудил рост напряженности на границе Армении и Азербайджана. В ходе диалога французский президент подчеркнул свою приверженность решению гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, а также «справедливому и прочному урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и исключительно дипломатическим путем».