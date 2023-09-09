"Мы призываем Россию позволить зерну из Украины попасть на мировые рынки через Черное море. Мы делаем все возможное, чтобы зерно достигло мировых рынков наземным путем. Но для стабилизации мировых цен зерно также должно перевозиться по морю", - сказала она, выступая на первой сессии саммита в Индии.