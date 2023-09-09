В Киеве рассказали, когда будут готовы к вступлению в Евросоюз

Украина будет готова вступить в Европейский союз в ближайшие два года, рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она добавила, что в Североатлантический альянс страна может вступить еще раньше, пишет ТАСС.

«Мы готовы будем к членству в Европейском союзе в ближайшие два года», - подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер пояснила, что конкретные сроки будут определяться ходом вооруженного конфликта. Она добавила, что после его окончания Киев сделает в 10 раз больше, чем делает сейчас, чтобы решение о принятии страны в организации было принято как можно раньше.

По ее словам, республика является крупнейшим рынком Европы, входит в топ-20 импортеров различной продукции, заключила соглашение о либерализации в торговле с ЕС.

На фоне этого, заметила Стефанишина, решение о членстве страны в ЕС не потребует реформировать организацию.