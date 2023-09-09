Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования РФ по зерновой сделке

Лидеры стран G20 должны выполнить некоторые требования России, чтобы зерновая сделка возобновилась. С таким призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он ведёт закрытые переговоры на эту тему на саммите в Дели, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

Эрдоган предпринимает соответствующие шаги на закрытых встречах с лидерами G20 на саммите в Нью-Дели. Об этом агентству заявили три турецких чиновника, знакомых с ходом переговоров. Они попросили не называть их имени, поскольку «вопрос весьма деликатен».

Эрдоган просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd’s и вновь подключить Москву к системе SWIFT для международных платежей,

Bloomberg пишет, что Турция стремится восстановить поставки в рамках зернового соглашения, поддержанного ООН. Россия вышла из него в июле из-за несоблюдения ее требований. Последовавшие затем переговоры Путина и Эрдогана завершились без возобновления зерновой сделки

«Эрдогану не удалось убедить президента России Владимира Путина вновь присоединиться к соглашению на переговорах в Сочи», - пишет Bloomberg.