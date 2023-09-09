СМИ назвали причину отсутствия Си на саммите G20

CNN: отсутствие Си на саммите G20 говорит о разочаровании Китая глобальными структурами
Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели сигнализирует о разочаровании Пекина глобальными управленческими структурами, в которых доминируют США. Такое мнение выразил телеканал CNN.
Телеканал утверждает, что решение председателя КНР не ехать на саммит может рассматриваться как "недовольство существующей глобальной системой управления и структурами, которые, на его [Си] взгляд, находятся под слишком сильным влиянием США".
"Китай видит G20 как пространство, все сильнее ориентированное на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю", - заявил CNN научный сотрудник вашингтонского института Куинси Джейк Вернер.
Как отметил эксперт, Пекин не хочет, чтобы "двадцатка" была "излишне политизированной вокруг линий геополитического разлома, к чему стремятся США и Европа".
Еще одной причиной неявки китайского лидера на саммит G20 может считаться переориентация Пекина на другие структуры, которые больше отвечают представлениям Си о глобальном управлении, такие как БРИКС, считает CNN.
"Возможно, это заявление о том, что в мире существуют другие управленческие структуры, которые Си Цзиньпин считает важными, и G20, вероятно, - не одна из них", - заявил телеканалу сотрудник центра китайских исследований Оксфордского университета Джордж Магнус.