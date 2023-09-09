СМИ назвали причину отсутствия Си на саммите G20

Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в столице Индии Нью-Дели свидетельствует о том, что Пекин разочарован доминированием США в существующих структурах глобального управления, сообщает телеканал CNN. Си Цзиньпин до этого ни разу не пропускал саммиты G20 с момента прихода к власти в 2012 году, напоминает издание. По мнению автора статьи, отсутствие на мероприятии китайского лидера может говорить о разочаровании в существующей глобальной системе управления, в которой слишком сильно американское влияние. Неявка лидера КНР на саммит выглядит как часть плана по изменению глобального управления, считают аналитики, на которых ссылается автор CNN. Вместо участия в саммите Большой двадцатки Си, вероятно, отдаст приоритет другим многосторонним форумам, которые вписываются в систему видения Китая по управлению миром, как, например, завершившийся недавно саммит БРИКС и предстоящий форум "Один пояс, один путь", который пройдет в октябре в Пекине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин не договаривались не посещать саммит G20.