В ФРГ объяснили необходимость расширения ЕС

«Мы рассматриваем расширение Евросоюза как необходимое геополитическое последствие [конфликта]. (...) И мы оказываем Украине решительную поддержку на пути в ЕС», — объяснила она.

По ее словам, продвижение Украины в рамках реформирования судебной системы и законодательства о СМИ впечатляет, однако Киеву еще предстоит работа над реализацией антиолигархического закона и борьбой с коррупцией.