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В ФРГ объяснили необходимость расширения ЕС

Расширение Европейского союза (ЕС) стало необходимым последствием украинского кризиса, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит РИА Новости.

В ФРГ объяснили необходимость расширения ЕС
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«Мы рассматриваем расширение Евросоюза как необходимое геополитическое последствие [конфликта]. (...) И мы оказываем Украине решительную поддержку на пути в ЕС», — объяснила она.

По ее словам, продвижение Украины в рамках реформирования судебной системы и законодательства о СМИ впечатляет, однако Киеву еще предстоит работа над реализацией антиолигархического закона и борьбой с коррупцией.

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