Илон Маск объяснил, почему отказался включить Starlink в Крыму для ВСУ

Условия SpaceX запрещают использовать Starlink для военных целей, так как система имеет исключительно гражданское назначение, написал в соцсети Twitter (X) Илон Маск. Именно поэтому Украина получила отказ на просьбу включить спутники в Крыму для помощи ВСУ, указал бизнесмен.

Наши условия предоставления услуг явно запрещают использовать Starlink для наступательных военных действий, поскольку мы являемся гражданской системой, поэтому они (украинские власти. — NEWS.ru) снова просили о чем-то, что было прямо запрещено, — объяснил Маск.

Предприниматель подчеркнул, что он отказывается действовать по запросу Украины, но это не стоит воспринимать как намеренные попытки «помешать» Киеву.

Ранее Маск опроверг информацию о том, что система Starlink была отключена в Крыму, чтобы сорвать атаку ВСУ. По его словам, этот регион изначально не был активирован.