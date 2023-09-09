Страны G20 смогли найти компромиссные формулировки по Украине

Дипломаты «Большой двадцатки» (G20) согласовали компромиссные формулировки по Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как рассказал собеседник издания, разногласия между Москвой и западными странами «угрожали» принятию совместного документа по итогам саммита в Индии.

Дипломаты «Большой двадцатки» , известные как шерпы, достигли соглашения о том, как описать конфликт России с Украиной. Хотя формулировка должна быть одобрена лидерами, это может проложить путь к итоговому коммюнике, — говорится в материале.

По словам собеседников агентства, выбранные в этом году формулировки схожи с теми, которые были озвучены в заявлении, принятом на прошлогодней встрече «Большой двадцатки» на Бали.

Ранее председательствующая в G20 Индия предложила проект заявления по Украине, который не осуждает специальную военную операцию России. В СМИ сообщалось, что обсуждение документа оказалось очень сложным.