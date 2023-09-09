Трамп рассказал, чем Байден опасен для США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что действующий глава государства Джо Байден опасен, поскольку «не понимает, что делает». Его слова приводит ТАСС.

«Он худший президент в истории нашей страны. Он самый коррумпированный президент в истории нашей страны. И как говорят лидеры других государств, и как заявляю я, он совершенно некомпетентен», — заявил Трамп.

Республиканец отметил, что президент страны не отдает себе отчет в том, что делает. Байден «не может произнести связно и двух предложений», считает Трамп.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом превращает страну в банановую республику. По его словам, подобное происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Политик высказал мнение, что сейчас Соединенные Штаты переживают «темные времена». 24 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Он прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года.