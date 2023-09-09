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Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что действующий глава государства Джо Байден опасен, поскольку «не понимает, что делает». Его слова приводит ТАСС.

Трамп рассказал, чем Байден опасен для США
© globallookpress.com

«Он худший президент в истории нашей страны. Он самый коррумпированный президент в истории нашей страны. И как говорят лидеры других государств, и как заявляю я, он совершенно некомпетентен», — заявил Трамп.

Республиканец отметил, что президент страны не отдает себе отчет в том, что делает. Байден «не может произнести связно и двух предложений», считает Трамп.

Трамп уверен, что США ждет новая Великая депрессия из-за политики Байдена

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом превращает страну в банановую республику. По его словам, подобное происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Политик высказал мнение, что сейчас Соединенные Штаты переживают «темные времена». 24 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Он прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года.

До этого опрос, проведенный Associated Press и NORС, показал, что большая часть американского общества считает президента США Джо Байдена слишком старым, чтобы быть эффективным следующие четыре года президентского срока.

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