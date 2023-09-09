СМИ заявили о шпионаже США за своими гражданами по всему миру

Если вы один из миллионов американских путешественников, которые в этом году сели в самолет, федеральное правительство шпионит за вами круглосуточно. А особенно тщательно, если вы никогда не выходите из своего дома.

Это "удивительный факт", охарактеризовало издание Newsweek обнаруженное в последнем годовом отчете Министерства внутренней безопасности "незаметное сообщение".

В отчете, пишет издание, говорится не только об огромном росте числа людей, участвующих в программах так называемых "доверенных путешественников" - TSA Pre и Global Entry, - но и о количестве путешественников, которых исключены из этой программы. Департамент ежедневно проверяет более семи миллионов путешественников в поисках "уничижительной информации".

Путешественники, у которых нет ни Global Entry (GE), ни предварительной проверки TSA, отслеживаются по списку наблюдения или списку запрета на полеты. Проверке подвергаются даже те, кто летит внутренними рейсами.

Согласно отчету, число граждан США, у которых есть TSA Pre и Global Entry и другие проездные документы, в этом годы увеличилось до более чем 31 миллиона. В прошлом году их было чуть больше 7 миллионов.

Сообщается также, что мелким шрифтом в документе, разрешающем поездки по всему миру, написано, что граждане США соглашаются на постоянную проверку, даже если сидят дома.

Таможня и пограничная служба "проверяет всех членов GE по основным базам данных правоохранительных органов каждые 24 часа", - говорится в отчете. А TSA ежедневно проверяет в среднем два миллиона пассажиров внутренних авиалиний.