Африканский союз стал постоянным членом G20

Африканский союз стал постоянным членом Группы двадцати (G20). Об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Африканский союз становится постоянным членом "Большой двадцатки". Ключевой результат [саммита]", - написал Багчи на своей странице в соцсети Х (бывшем Twitter).

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывая саммит "двадцатки" в Нью-Дели, пригласил председателя Африканского союза, президента Коморских островов Азали Ассумани принять участие во встрече. Он тепло приветствовал Ассумани после своей вступительной речи, после чего глава Афросоюза занял место за круглым столом на первой сессии саммита "двадцатки" напротив соответствующей таблички с надписью "Африканский союз".