Американский штат захотел получить независимость от США

Лесные пожары в августе усугубили положение на Гавайях и усилили желание местного населения получить независимость от США. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как пишет издание, активисты из числа коренных народов, проживающих на территории американского штата, хотят восстановления Гавайев как самодостаточного островного государства, видя в этом единственный способ сохранить их для своих детей и внуков.

Отмечается, что пожары уничтожили множество жилых домов и вынудили переселиться более десяти тысяч гавайцев. При этом средняя стоимость жилья на Гавайях превышает один миллион долларов.

По словам члена окружного совета Западного Мауи Тамары Палтин, гавайские законодатели практически лишены возможности смягчить для населения последствия жилищного кризиса.

«Если и когда оккупация закончится, Гавайи смогут сами управлять собой, как другие страны», — заявила она.

Ранее сообщалось, что жители города Лахайна, который был разрушен в результате сильного пожара, стали призывать к отделению Гавайев от США.

В настоящее время коренные гавайцы являются единственной группой в стране, которая не имеет прав на самоуправление. При этом на протяжении большей части 19-го века королевство было международно признанным суверенным государством. Однако в результате переворота, организованного группой американских сахарных магнатов, королева Лилиуокалани была свергнута. Спустя пять лет США включили Гавайи в состав государства, что до сих пор воспринимается представителями местных коренных народов как аннексия.